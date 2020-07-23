Keçiboynuzu üreticisinin yüzünü güldürüyor

GIDAN kozmetik sektörüne kadar yaygın kullanım alanıyla öne çıkan keçiboynuzu, düşük maliyeti ve yüksek kar oranıyla Mersin'deki üreticisini memnun ediyor. Halk arasında "harnup" adıyla da bilinen aşılanmış keçiboynuzu sofralarda doğrudan veya pekmez olarak tüketilirken, çeşitli formlardaki haliyle ilaç ve kozmetik sektörlerinde yaygın şekilde kullanılıyor. Taşlık alanlarda bile rahatça yetiştirilebilen keçiboynuzunun, yabani olarak büyüyen çeşidi olan "Haraç" ise hayvanlara yem olarak veriliyor. Ürünün yaygın olarak üretildiği Erdemli'de kayıtlı 7 bin keçiboynuzu ağacı bulunuyor ve bu ağaçlardan yıllık 500 ton rekolte elde ediliyor. Erdemli Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, keçiboynuzunun taşlık arazilerde, suya ihtiyaç duyulmadan üretim yapılabildiğini anlattı. Yıldız, temmuz ayında yetişen ürünlerin bozulmadan eylüle kadar hasat edilebildiğini vurgulayarak, "Keçiboynuzunun ilaç, sulama ve gübreleme maliyeti düşük. Pazar ve satış sorunu da yok. Limondan sonra en çok gelir getiren ürün olarak düşünülebilir." dedi. Keçiboynuzu üreticilerinden Mehmet Türker de 35 dönüm alanda keçiboynuzu üretimi yaptığına değinerek, "Keçiboynuzu yüzyıllardır var, önceden de bilinirdi. Harnup suyu içiliyordu" dedi.