Küçük Musa sağlığına kavuşmak istiyor

ADANA'DA makatı kapalı olarak dünyaya gelen ve geçirdiği 7 ameliyattan sonra sağlığına kavuşamayan Musa Akçakaya (6), bir yandan hastalıkla mücadele ederken, bir yandan okula gidemediği için üzülüyor. İleride doktor olup, hasta çocukları iyileştirmek istediğini söyleyen Musa, tedavisi için kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk sahibi Fatma-Ensari Akçakaya çiftinin 2014 yılında dünyaya gelen çocukları Musa Akçakaya, makatı kapalı olarak doğdu. Aile yıllarca çocukları Musa'nın hastalığına çözüm bulmak için kentteki birçok hastaneyi gezdi. Küçük Musa bu süreçte makatının açılması için 7 kez ameliyat masasına yattı. Son ameliyattan sonra makatı açılan çocuğun sağlık problemleri buna rağmen son bulmadı. Doktorlar, geçen yıllar içerisinde küçük Musa'nın boşaltım sisteminde sorunlar oluştuğu ve Fekal inkontinans (bağırsak kontrol problemi) hastalığına yakalandığını tespit etti. Çocuk ise bebek bezine mahkum oldu. Anne baba evlatlarının sağlığına kavuşması için yardım istedi.