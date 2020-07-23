Final’in birincisinden önemli tavsiyeler

2020 LGS sonuçları açıklandı. Soruların tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Ceylin Serter, Türkiye birincisi oldu. LGS Türkiye birincisi Serter, sevincini önce ailesiyle, sonra kendisine destek veren Osmaniye Final Eğitim Kurumları yöneticileri ve öğretmenleriyle paylaştı. Sınava hazırlanırken faydalandığı yayınları, psikolojisini nasıl yönettiğini, nasıl yardım aldığını da güzel bir mektupla dile getirdi. Serter, sınava girecek olan gençlere tavsiye niteliği taşıyan samimi mektubunu da kamuoyu ile paylaşmak istedi. Yaz tatili için buluştuğu babaannesi ve dedesiyle birlikte güzel haberi alan Ceylin, bu güzel anı da onlarla kutladı. LGS Türkiye birincisi Ceylin Serter mektubunda şu satırlara yer verdi, "Bol bol test çözün. Ben hem Final yayınlarının hem diğer farklı yayınların test kitaplarını kullandım. Farklı tarz sorular görmek çok önemli. Her gün aynı saatlerde ve düzenli çalışın. Düzenli ve yerinde çalışma sizi başarıya götürür. En önemlisi kendinize güvenin. Ben iyi yapmama rağmen kendime güvenmiyordum ve bu yüzden denemelerde daha iyi yapabilecekken hep bir-iki yanlış fazla yapıyordum. Yanlışlarınızın üzerine mutlaka gidin ama dediğim gibi çok da takılmayın."