Nizip’e havalı yerleşim

ÇEVRESİNDEKİ zeytin bahçeleri nedeniyle genişleme sorunun yaşanan Gaziantep'in Nizip ilçesinde ihtiyaç duyulan konutlar için Fırat nehri manzaralı, ilçeye hakim bir konumda 20 bin konutluk yeni yaşam alanı belirlendi. Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yeni yerleşim alanı ile ilgili başlayacak olan çalışmanın müjdesini verdi. Nizip Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen değerlendirme toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destek ve katkıları ile Nizip İçin Bir dev projeyi daha hayata geçirecek olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Sarı, son yıllardaki nüfus artış oranının yüksek olması nedeniyle mevcut imar planı sınırlarını çevreleyen alanların yetersiz kaldığını ifade etti. Zeytin Koruma Kanunu sebebiyle ilave imar planı yapılamadığını söyleyen Sarı, "Bu kapsamda yapılan araştırmalarımız neticesinde ilçemizin kuzey batısında bulunan, ilçe merkezimize hakim tepede, Fırat manzaralı ve şehre yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede yeni yerleşim alanı planlama çalışmalarına başlandı" diye konuştu. Planlanması düşünülen 3 milyon 300 bin metrekarelik alanda 20 bin konut ve 100 bin kişilik yaşam alanı oluşturulacağını bildiren Sarı, "Doğa ve çevre temasının ön planda tutulacağı bu planlama ile birlikte vatandaşlarımızın ihtiyaç duyacağı her türlü sosyal donatı alanları da tasarlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Böylesine önemli bir çalışmada bizlere destek vererek katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'e teşekkür ediyor, yapılacak olan bu çalışmanın bölgemize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.