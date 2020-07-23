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Piknik alanında korkutan yangın

’in en önemli piknik alanlarından olan Burç Tabiat Parkı’nda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 23.7.2020 ABONE OL
Piknik alanında korkutan yangın
GAZİANTEP'TE Burç Ormanı içindeki Burç Tabiat Parkında çıkan yangını korkulu anlar yaşattı. Parkın içindeki mevsimsel bitkilerin oluşturduğu örtüde bilinmeyen nedenle çıkan yangın Büyükşehir İtfaiyesi'ne bağlı ekiplerce söndürüldü. Şahinbey ilçesinde bulunan Burç Tabiat Parkı içerisinde nedeni belirlenemeyen bir olaydan dolayı örtü yangını çıktı. Durumu gören vatandaşların ihbarı sonrası harekete geçen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, 5 araç ve 13 personelle kısa sürede bölgeye ulaşarak müdahale etti. Yaklaşık 3 dönümlük alanda meydana gelen örtü yangınında müdahale sonrası ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden ve ağaçlar zarar görmeden söndürüldü.
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Piknik alanında korkutan yangın
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