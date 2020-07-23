Tosyalı asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

HATAY'DA İskenderun Belediyesi tarafından vatandaşların konforu için kentte alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Planlanan alanlarda asfalt dökümünü sürdüren Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmalarını sık sık yerinde inceleyen Başkan Fatih Tosyalı, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı, küçük sanayi sitesi esnafıyla bir araya gelerek belediyenin çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ekiplerin özverili çalışması ile asfalt konforuna kavuşan yolların kullanıma açıldığını belirten Fatih Tosyalı, "İskenderun'muzda yollar daha güzel daha konforlu hale geliyor. Dumlupınar Mahallesi ve Küçük Sanayi Sitesi içerisinde tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarını Muhtarımız Alaattin Karadal ile birlikte inceledik. Yapılmakta olan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunarak kıymetli esnaflarımız ile sohbet ettik. Çalışmalar titizlikle devam edecek "dedi.