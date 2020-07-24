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Çöpe atılan yavru kedi kurtarıldı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 24.7.2020 ABONE OL
Çöpe atılan yavru kedi kurtarıldı
MERSİN'İN Tarsus ilçesinde çöp konteynerine atılan ve ölüme terk edilen yavru kedi belediye görevlileri tarafından kurtarıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Girne Mahallesi'nde temizlik faaliyetlerini sürdürdüğü esnada konteynere atılan çöpler arasında, yavru bir kedinin yardım çığlıklarını duydu. Poşetlenmiş çöplerin altından sesi gelen yavru kediye ulaşmak için çöpleri itina ile ayrıştıran görevliler, gördüğü manzara karşısında şaşırıp kaldı. Titrer halde sesini görevlilere duyurmak için çaba sarf eden yavru kedi, çöplerin altından ezilmekten son anda kurtarılırken, yavru kedi bulunduğu yerden çıkarılıp Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim edildi.
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Çöpe atılan yavru kedi kurtarıldı
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