Gastronomi kenti renklendi

UNESCO tarafından gastronomi dalında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen ve Türkiye'nin "kurutmalık deposu" olarak bilinen Gaziantep'te doğal yöntemlerle güneşte kurutulan biber, kabak, patlıcan ve acurlar, kentin yüksek tepelerinde renk cümbüşü oluşturuyor. Kent mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinde kuru dolmaların yapıldığı sebzeler, sofralara yoğun bir zahmetin sonunda ulaşıyor. Kadınlar tarafından içleri oyularak iplere dizilen biber, kabak, patlıcan ve acurlar, yüksük tepelere kurulan tezgahlarda kurutularak, ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. İplere dizilip bir süre suda bekletilen sebzeler, daha sonra kentin yüksek yerlerinde özel olarak oluşturulan alanlara taşınıyor. Kurutmalıklar burada tezgahlara serilerek güneşin kavurucu sıcağıyla baş başa bırakılıyor. Hava durumuna bağlı olarak ortalama 15 günde tamamen kuruyan ürünler, paketlenerek Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde satılıyor. Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescilli kurutmalıklar, özellikle kışın mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ailesiyle her yıl kurutmalık işçisi olarak çalıştığını belirten Yasin Eken, şunları kaydetti: "Güneş bizi yakıyor. Biberin zaten acısı var. Bunun yanında toprak da çok sıcak. Bu kurutmalıklar bize yaş olarak geliyor ve yaklaşık 15 gün içinde istediğimiz kıvama geliyor. Çok titiz çalışıyoruz."İşçilerden Hacı Mehmet Kaya kurutmalık sezonunun temmuz ayında başladığını ve kasım ayına kadar devam ettiğini söyledi. Kaya, 4 ay güneş altında çalıştıklarını ifade ederek, "Bin bir emekle burada hormonsuz ve ilaçsız kurutmalık yapıyoruz. Sabah ilk iş olgunlaşan kurutmalıkları topluyoruz ve ardından yeni gelen ürünleri ipe asıyoruz. El emeği göz nuru ürünlerin zahmeti gerçekten çok büyük oluyor. Günlük yevmiye 70 lira civarında alıyoruz. Çok şükür emeğimizin karşılığını alıyoruz" dedi.