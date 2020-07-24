İşverene istihdam teşviki artırıldı

KORONAVİRÜS salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için bir adım da, "Mahir Eller Projesi" kapsamında atıldı. Projenin uygulandığı Adana ili başta olmak üzere Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerini kapsayan 12 ilde istihdamı artırmak için işverene verilecek mali desteklerin kapsamı genişletildi. AB Komisyonu ile yapılan görüşmeler sonucunda yapılan yeni düzenleme ile işverene çalışanlarını ücretsiz belgelendirme fırsatı sunulurken, yeni işe alımlarda proje kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi almış kişilerin tercih edilmesi durumunda verilecek teşviklerin miktarı artırıldı. Türkiye Odalar Borsalar Birliği koordinasyonunda, TEPAV ve ilimizde Adana Sanayi Odası (ADASO) işbirliğinde yürütülen, Avrupa Birliği tarafından desteklenen "Mahir Eller Projesi"nde bugüne kadar Türkiye'de bulunan geçici koruma altındaki Suriyeliler (GKAS) ile Türk vatandaşlarının mesleki yeterliliklerinin tespit edilmesi ve belgelendirilmesi ile işverenlerin kayıtlı istihdamın önemine ilişkin farkındalıklarının artırılmasında başarılı sonuçlara imza atıldı. Yeni düzenleme ile işverene verilen mali destek tutarı, proje kapsamında mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan 3 bin kişi için net 290 Avro'ya yükseltildi. Bu kapsamda işverene aylık brüt asgari ücret ödemesinin desteklenmesi amacıyla 155 Avro karşılığı Türk Lirası, aylık sigorta primleri ödemesinin desteklenmesi amacıyla da, 135 Avro karşılığı Türk Lirası teşvik ödemesi gerçekleştirilecek.