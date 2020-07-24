Kontrolden çıktı kanala uçtu

MERSIN'IN Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan araç, DSİ'ye ait Cetvel kanalına uçtu. Mavi Bulvar ile Kaleburcu Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana gelen olayda, Salim Şen'in kullandığı 33 N 0024 plakalı otomobil ile, Ömer Oruç'un kullandığı 06 BV 1996 plakalı otomobil, iki yolun kesiştiği kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yola paralel akan DSİ'ye ait Cetvel kanalına uçtu. Olay anında debisi yüksek şekilde akan kanal içinde suya gömülen aracın içindeki sürücü Ömer Oruç, çevredeki vatandaşlarında yardımıyla araçtan yara almadan çıkmayı başardı.Yaralananın olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.