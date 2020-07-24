Kornea nakliyle ışığa kavuştu

ŞANLIURFA'DA yaşayan ve çocukluk döneminde bir gözünü kaybeden, tek gözünü de son yıllarda görme kaybı ilerleyen Nusret Ercan (79), SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan kornea nakliyle yeniden görmeye başladı. Görme kaybı ilerleyince başvurduğu birçok merkezde kornea nakli yaptırması gerektiğinin belirtildiğini kaydeden Ercan, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı kornea nakliyle yeniden görmeye başlamanın sevincini yaşadı. Ercan, "Burada yapılan başarılı bir kornea nakli ameliyatı geçirdim, kararan dünyam aydınlandı" dedi. Ercan'ın ameliyatını gerçekleştiren SANKO Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Pelin Özyol, tek gözünü çocukken kaybeden Nusret Ercan'ın diğer gözünde de tamamen görme kaybı yaşadığını anımsattı.