Mersin Büyükşehir’den Akdeniz’e scooter tacizi!

Mersin'de CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıtalar, "UKOME kararı" olmadığı gerekçesi ile Akdeniz Belediyesi zabıtasına tahsis edilen 15 adet scooter'a, akşam saatlerinde belediye binası önünde el koymaya kalkıştı. Yaşanan olayda, tartışmalar üzerine Büyükşehir'e bağlı zabıtalar belediyeyi terk ederken, Akdeniz Belediyesi zabıtası da tutanak tutup, adli mercilere suç duyurusunda bulundu. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Doğa dostu bu araçlarla halka hizmet verilmesi, kimi, neden rahatsız etmiştir? Bunu anlamak mümkün değildir" dedi. Yaşanan olayla ilgili değerlendirme yapan Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, "Kamera kayıtları, zabıtamızın tuttuğu tutanak ve karakol ifadelerine de yansıdığı üzere, Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi'ne bağlı zabıtalar, adeta gasp tarzı bir anlayış ile belediyemiz zabıta personeline tahsis edilen 15 adet scootera el koymaya çalışmıştır. Belediyemiz zabıtasının buna karşı çıkması üzerine ise Büyükşehir zabıtasının, personelimize yönelik tavrı ve hakaretamiz sözleri gerçekten şaşırtıcı olmuştur" dedi. Gültak, "Oysa bizler, Akdeniz Belediyesi olarak her fırsatta ifade ettiğimiz üzere uzlaşmadan, uyumdan ve yapıcı olmaktan yana olduğumuzu dile getiriyoruz. Ortada yasal anlamda bir sıkıntı var ise gelin görüşelim, konuşalım. Fakat eğer siz akşam karanlığında ekiplerinizi belediyemiz önünde duran scootırları almak için demir kesme makasları ile gönderiyorsanız, burada başka niyetler, farklı amaçlar vardır. Zabıta ekiplerimizin kolay ve pratik bir şekilde, doğa dostu bu araçlarla halka hizmet vermesi, kimi, neden rahatsız etmiştir? Bunu anlamak mümkün değildir" diye konuştu. Başkan Gültak, "Çevreye hiçbir zararı olmayan bu araçların, 'UKOME kararı olmaması' gerekçe gösterilip toplatılmaya çalışılması da anlaşılır değildir. Zira bu araçları bize tahsis eden firma yetkilileri, geçen Şubat ayında Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat edip, dilekçe vermiş. Fakat dilekçeye, olumlu veya olumsuz bir yanıt verilmemiş. Firmanın, Yenişehir Belediyesi ile sözleşme imzalamasına rağmen Büyükşehir zabıtası, bu ilçe sınırlarında hizmet veren araçları da topladığı duyumunu aldık. Oysa Mersin'de aynı işi yapan bir başka şirketin ise kolaylıkla çalıştığı, araçlarına dokunulmadığı bilinmektedir. Yaşananları kamuoyunun takdirine bırakıyor, Büyükşehir Belediyesi'nden de bu konuda bir açıklama bekliyoruz" diye konuştu.Başkan Gültak, "Öte yandan, Karayolları Kanunu'nda böyle bir araçla ilgili tanım ve düzenleme olmadığı, tanımı olmayan bir araç için de UKOME kararına gerek olmadığı öğrenildi. Scooter, kanunda belirtilen yük taşıma araçlarının tanımına uymuyor. Zira 40 watt ile çalışan bu araç, yük taşıma amaçlı kullanılan bir araç da değil. Bu anlamda Karayolları Kanunu'nda geçen tanıma uymadığı için UKOME kanunlarına da dâhil olmuyor" dedi.Yaşanan bu gelişmelerin öncesinde Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Hastane Caddesi üzerinde scooter ile esnaf ve vatandaşla buluşarak, hizmetin tanıtımını yapmıştı. Başkan Gültak'ın scooterların tanıtımının yaptığı günün akşamında, Büyükşehir'e bağlı Zabıta çalışanlarının Akdeniz Belediyesi önünde bulunan scooterlara el koymak istemesi kafalarda soru işaretleri bıraktı. Büyükşehir Belediyesinin bu tutumu ise kamuoyunda, Meclis gündemine gelen borçlanma yetkisini muhalefetin tutumu sebebiyle alamayan CHP'li Başkan Vahap Seçer'in intikamı olarak değerlendiriliyor.