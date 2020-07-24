Reyhanlı Barajı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor

HATAY'DAKİ Reyhanlı Barajı rezervuarı ak pelikanlar, balıkçılar, bahriler, kaşıkçılar ve sumrular gibi göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı. Amik Ovası'nı canlandıran ve su seviyesinin her geçen gün arttığı barajda, Hatay Tabiatı Koruma Derneği tarafından 52 tür kuş gözlendi. Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, Reyhanlı Baraj'nın Türkiye'nin yeni kuş cenneti olacağını söyledi. Bölgede keşif yaptıklarını ve 52 kuş türü gözlediklerini ifade eden Öğünç, Reyhanlı Barajı'nın farklı kuş türleriyle göçmen kuşların yeni ev sahibi olacağını belirtti. Öğünç, ''Barajın su tutmasıyla yaşamın arttığını görüyoruz'' dedi.