Rövanşın hikayesi başka olacak

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında deplasmandaile golsüz berabere kalanfinal vizesini'ya sakladı. Teknik direktör, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.diye konuşandedi.Dumlupınar,diye konuştu.Bu arada mavi-lacivertli renklere gönül veren taraftarlar play-off yarı final maçını kentin dört bir yanına kurulan dev ekranlardan izledi. Adana'da'nin'nde organize ettiği etkinlikte binlercetaraftarını buluşturdu. Adanalılar takımlarının deplasman maçını araçlarından ve açık havada oturarak izledi.YÜREĞIR Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Demirspor'un 26 yıldan bu yana devam eden bir Süper Lig özleminin olduğunu belirterek, "Adana Demirspor yıllardır hak ettiği Süper Lig'de yer alamadı. Birçok kez Play-Off'tan geri döndü. Ama inanıyorum bu sefer şeytanın bacağını kıracağız. Ben de bir Adana Demirspor taraftarıyım. Heyecanla bekliyorum" dedi.