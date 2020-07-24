Rövanşın hikayesi başka olacak

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Bursaspor
ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor
final vizesini Adana
'ya sakladı. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar
, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını söyledi. "Bursa'da amacımız gol yememek ve kontra ataklarla gol bulmaktı"
diye konuşan Dumlupınar
, "Rakibimiz karşısında iyi bir futbol oynadık"
dedi.
ADIMIZI FİNALE YAZACAĞIZ
Dumlupınar, "İlk yarı iki kornerden sonra yüzde yüz gol pozisyonları bulduk. İkinci devre top oynayan ve pas yapan taraf bizdik. Bursaspor da duran toplarla gol pozisyonu buldu. Bursa'dan 0-0 ayrıldık. Adana'da finale kalmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Adımızı finale yazdırmaya çalışacağız. Adana'daki maçın bambaşka hikâyesi olacak"
diye konuştu.
ADANA MAÇI İZLEDİ
Bu arada mavi-lacivertli renklere gönül veren taraftarlar play-off yarı final maçını kentin dört bir yanına kurulan dev ekranlardan izledi. Adana'da Yüreğir Belediyesi
'nin Millet Bahçesi
'nde organize ettiği etkinlikte binlerce Adana Demir
taraftarını buluşturdu. Adanalılar takımlarının deplasman maçını araçlarından ve açık havada oturarak izledi.
'BEN DE TARAFTARIYIM'
YÜREĞIR Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Demirspor'un 26 yıldan bu yana devam eden bir Süper Lig özleminin olduğunu belirterek, "Adana Demirspor yıllardır hak ettiği Süper Lig'de yer alamadı. Birçok kez Play-Off'tan geri döndü. Ama inanıyorum bu sefer şeytanın bacağını kıracağız. Ben de bir Adana Demirspor taraftarıyım. Heyecanla bekliyorum" dedi.