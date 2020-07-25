Bayrama 46 çeşit lezzet

KAHRAMANMARAŞ'TA
yaklaşan
Kurban
Bayramı öncesi
Kent'in dünyaca
ünlü dondurma
ve tatlıcıları hazırlıklarını
hızlandırdı.
Lokantacılar
ve Pastaneciler
Odası Başkanı
olan Erdal
Kambur bayramların
vazgeçilmezi
olan
tatlı ve dondurma
üreticilerinin
hazırlıklarını
gece gündüz
yaptıklarını
ve kendilerinin
de Mado firması olarak Arefe
gününden başlayarak 46 çeşit
birbirinden farklı fıstıklı ve
cevizli tatlıların tezgâhlardaki
yerlerini alacağını söyledi.
Bayram tatlılarının bayram
şekeri ve çöreği gibi gün
öncesinden alınmaması gerektiğini
söyleyen Erdal Kanbur,
"Damaklara ayrı tat bırakacak
46 değişik tatlı çeşitlerimizin
yanında kendi keçi çiftliğimizden
gelen sütten yapılmış
sütlü tatlı çeşitleri de şubelerimizde
yer alacak. Şu ana
kadar gelen siparişlerden bu
bayramda hemşeriliklerimiz
ve müşterilerimizin fıstıklı,
cevizli, kaymaklı, peynirli,
sütlü fıstıklı, hasır kadayıf,
düz kadayıf tercih ettiğini gördük"
dedi.