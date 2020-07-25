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Bayrama 46 çeşit lezzet

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
Bayrama 46 çeşit lezzet
KAHRAMANMARAŞ'TA yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kent'in dünyaca ünlü dondurma ve tatlıcıları hazırlıklarını hızlandırdı. Lokantacılar ve Pastaneciler Odası Başkanı olan Erdal Kambur bayramların vazgeçilmezi olan tatlı ve dondurma üreticilerinin hazırlıklarını gece gündüz yaptıklarını ve kendilerinin de Mado firması olarak Arefe gününden başlayarak 46 çeşit birbirinden farklı fıstıklı ve cevizli tatlıların tezgâhlardaki yerlerini alacağını söyledi. Bayram tatlılarının bayram şekeri ve çöreği gibi gün öncesinden alınmaması gerektiğini söyleyen Erdal Kanbur, "Damaklara ayrı tat bırakacak 46 değişik tatlı çeşitlerimizin yanında kendi keçi çiftliğimizden gelen sütten yapılmış sütlü tatlı çeşitleri de şubelerimizde yer alacak. Şu ana kadar gelen siparişlerden bu bayramda hemşeriliklerimiz ve müşterilerimizin fıstıklı, cevizli, kaymaklı, peynirli, sütlü fıstıklı, hasır kadayıf, düz kadayıf tercih ettiğini gördük" dedi.
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Bayrama 46 çeşit lezzet
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