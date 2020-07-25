Bayrama 46 çeşit lezzet

yaklaşanKurbanBayramı öncesiKent'in dünyacaünlü dondurmave tatlıcıları hazırlıklarınıhızlandırdı.Lokantacılarve PastanecilerOdası Başkanıolan ErdalKambur bayramlarınvazgeçilmeziolantatlı ve dondurmaüreticilerininhazırlıklarınıgece gündüzyaptıklarınıve kendilerininde Mado firması olarak Arefegününden başlayarak 46 çeşitbirbirinden farklı fıstıklı vecevizli tatlıların tezgâhlardakiyerlerini alacağını söyledi.Bayram tatlılarının bayramşekeri ve çöreği gibi günöncesinden alınmaması gerektiğinisöyleyen Erdal Kanbur,"Damaklara ayrı tat bırakacak46 değişik tatlı çeşitlerimizinyanında kendi keçi çiftliğimizdengelen sütten yapılmışsütlü tatlı çeşitleri de şubelerimizdeyer alacak. Şu anakadar gelen siparişlerden bubayramda hemşeriliklerimizve müşterilerimizin fıstıklı,cevizli, kaymaklı, peynirli,sütlü fıstıklı, hasır kadayıf,düz kadayıf tercih ettiğini gördük"dedi.