Erhan Özmen haydi erkekler sesimiz gür çıksın

Şu an ekonomi zor durumda, olsun geçer. Bugün bir ekmek alırız ama yarın onlarca ekmek alabilmek için vazgeçmeden çalışmaya devam ederiz.Ama ya toplumsal dejenerasyon? Onu nasıl önleyeceğiz? Pınarlar ölmesin diye kadınlar ayakta, yürüyüşte, protestoda… Ne değişiyor?Öyle kadını koruyalım, kollayalım, sevelim, değer verelim edebiyatı değil söylediğim.Bu davranış biçimi kadını cinsiyetinden ayırıp "insan" olarak görmekle başlar. Öte yandan kadına şiddet uygulayan, uygulama eğiliminde olan, kadınlar hakkında uygunsuz söylemleri olan hem cinslerimizi çevremizde barındırmamalıyız. O kişi kendi kardeşimiz, evladımız, can dostumuz olsa da. İş dünyası olarak bu kişilere iş vermemek, işten çıkarmak yerine kadınları daha çok istihdam etmek yolunu seçmeliyiz. Aslında bu haftaki yazımın konusunu pandeminin ekonomide yarattığı tahribat olarak belirlemiştim. Sonra düşündüm toplumsal tahribat ne olacak?Toplumsal dejenerasyon çözülmezse dünyanın ilk 5 ekonomisi içinde olsak da boş.