Erhan Özmen haydi erkekler sesimiz gür çıksın

Şu an ekonomi zor durumda, olsun geçer. Bugün bir ekmek alırız ama yarın onlarca ekmek alabilmek için vazgeçmeden çalışmaya devam ederiz. Bugün salgın tehdidi altındayız. Biraz sabır ve tedbirle zor günleri anlatırız. Aşı bulununca def ederiz bu belayı. Bugün Bitlis'te bir evde ağıtlar yakılıyor. Olsun geçer, unutulur (!) Hayır… İşte bu unutulmamalı. Bunun üzerine gidilmeli. Bugüne kadar kaç Pınar yitirdik. Biz unuttukça yeni Pınarlara ağıt yakıldı. Ekonomi düzelir, hastalıklar tedavi edilir…
Ama ya toplumsal dejenerasyon? Onu nasıl önleyeceğiz? Pınarlar ölmesin diye kadınlar ayakta, yürüyüşte, protestoda… Ne değişiyor? Çünkü ayağa kalkması gereken, ses çıkarması gereken biz erkekler… Biz erkeklerin sesi gür çıkmalı bu caniliğe.
Öyle kadını koruyalım, kollayalım, sevelim, değer verelim edebiyatı değil söylediğim. Önce eşlerimize ve kız çocuklarımıza davranışlarımız ile örnek olmalıyız erkek çocuklarımıza.
Bu davranış biçimi kadını cinsiyetinden ayırıp "insan" olarak görmekle başlar. Öte yandan kadına şiddet uygulayan, uygulama eğiliminde olan, kadınlar hakkında uygunsuz söylemleri olan hem cinslerimizi çevremizde barındırmamalıyız. O kişi kendi kardeşimiz, evladımız, can dostumuz olsa da. İş dünyası olarak bu kişilere iş vermemek, işten çıkarmak yerine kadınları daha çok istihdam etmek yolunu seçmeliyiz. Aslında bu haftaki yazımın konusunu pandeminin ekonomide yarattığı tahribat olarak belirlemiştim. Sonra düşündüm toplumsal tahribat ne olacak? Toplum davranışlarındaki kötülüğü, ahlaki çöküşü engellemezsek ekonomi düzelmiş neye yarar.
Toplumsal dejenerasyon çözülmezse dünyanın ilk 5 ekonomisi içinde olsak da boş.