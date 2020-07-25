Gaziantep, Malatya’ya konuk oluyor

GAZIANTEP Futbol Kulübü, Süper Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmasında bugün BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Özellikle Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen ara sonrası çıktığı müsabakalardaki performansıyla dikkati çeken ve 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan kırmızı-siyahlılar, Malatya deplasmanından da galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Geride kalan 33 haftada 43 puan toplayan Gaziantep temsilcisinde, Oğuz Ceylan cezalı, Kayode ise sakat.