İmdat diye bağırdı ama kurtaramadık

Suriye'deki iç savaştan 8 yıl önce kaçıp ailesiyle Adana'ya yerleşen ve önceki gün DSİ kanalına düşen köpeği kurtarmak isterken akıntıya kapılıp kaybolan 20 yaşındaki Abdülkerim Seyyid'in cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz gencin kuzeni Beşer Şeyhbar, "Köpeği kurtarmak için suya girdi. Sonra akıntıya kapıldı. 'Kurtarın, imdat' diye bağırdı. Kurtarmaya çalıştık ama başaramadık. Önce ip attık, sonra tamirciler suya atladı, çıkaramadı. Sonra suyun altında gitti" diyerek gözyaşı döktü. Olay, önceki gün Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi Özen Köprü'sündeki DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Suriyeli Abdulkadir Seyyid, Beşer Şeyhbar, iki arkadaşıyla yaya olarak eve giderken sulama kanalında bir sokak köpeğinin sürüklendiğini gördü. Köpeği kurtarmak isteyen Seyyid, akıntının yoğun olduğu sulama kanalına atladı. Köpeği yakalamayı başaramayan Seyyid, bir süre suda batıp çıktıktan sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Seyyid için arama-kurtarma çalışması başlattı. Cumhuriyet Savcılığın talimatıyla kanala verilen su kesildi. Su altı polisi Seyyid'in, suya girdiği noktanın 7 kilometre uzağında Küçükdikili Çınarlı Mahallesi'nde cansız bedeni bulundu.