İş sağlığı ve güvenliği kursları devam ediyor

Doğu Üniversitesi'nde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri devam ediyor. 27 Temmuz'da Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi kursları başlıyor. 29 Haziran tarihinde başlayan ve toplam 180 saat sürecek olan Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Kursu devam ederken eğitimler kapsamında verilen "Sertifika Yenileme Kursu" ile "İnşaat Sağlığı ve Güvenliği" kurslarının da başarıyla tamamlandığı belirtildi. 27 Temmuz da başlayacak ve 25 saat teorik, 5 saat pratik olmak üzere toplam 30 saat sürecek olan "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" kursuna kayıtlar da devam ediyor. Kurs kapsamında dört veya daha az işçi çalıştıran iş yerlerinde, iş verene veya iş veren tarafından görevlendirilmiş çalışanlara, ayrıca inşaatlarda İSG Koordinatörü olarak görev alacak kişilere iş yerinde risk etmenleri, risklerin değerlendirilmesi, iş yerinde risklerin önlenmesi için genel prensipler ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel teorik ve pratik bilgiler verilecek.