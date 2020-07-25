Jandarmadan terör operasyonu

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütüne yönelik düzenliği operasyonda, kaçak yollarla Türkiye'ye giren 2 örgüt üyesi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yaptığı araştırmada, Suriye'de terör örgütü adına silahlı faaliyetlerde bulunan ve daha sonra kaçak yollara Türkiye'ye giriş yapan 2 kişiyi belirledi. Bunun üzerine örgüt üyesi biri kadın 2 kişinin bulunduğu adrese şafak operasyonu gerçekleştiren ekipler, şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde arama da yapan ekipler, örgütsel dijital malzeme ve dokümanlar ele geçirdi.