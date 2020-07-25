Niğdeliler ‘Müslüm Gürses’ filmiyle hüzünlendi

Belediyesi 'Minderli Sinema Günleri' etkinliğinde 'Müslüm Gürses'in' hayatının anlatıldığı filmle hüzünlendi. Belediye, vatandaştan gelen yoğun talep üzerine etkinliği uzatırken, Fetih 1453 filmi ile başlayan minderde sinema keyfi Kral Şakir Korsan Diyarı ile son bulacak. Niğde Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında sinemaya gidemeyen vatandaşlar için Ömer Halisdemir Meydanı'nda devam edecek. Etkinliğe Niğdeli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dev ekranda yapılan gösterimde sinemaseverler, minderlerde film izledi. Belediye çalışanları ise film izleyen vatandaşlara ücretsiz olarak patlamış mısır ikram etti. Dün gece gösterilen 'Müslüm Gürses' müziğiyle hüzünlenirken, Gürses'in şarkıları katılımcılarla birlikte seslendirildi.