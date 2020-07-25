Sancak: bu sene süper lig’e çıkacağız

TFF 1. Lig'de play-off
yarı final rövanşında Pazar günü sahasında Bursaspor
'u konuk edecek olan Adana Demirspor
hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Murat Sancak, Bursa
'da golsüz berabere kaldıkları için üzgün olduklarını dile getirdi. Sancak, "Güzel bir maçtı. Dengeli bir karşılaşma oldu. Her iki tarafın da pozisyonları vardı ancak 0-0 berabere bitti. Gollü beraberlik olsa daha avantajlı olurduk. Gol pozisyonlarına da girdik ancak sonuçlandıramadık. Final biletini elde etmek için Bursaspor'a karşı Adana'da galibiyet almak istiyoruz. İnşallah başarırız, hedefimiz bu yönde"
diye konuştu. Sancak, takımlarının bu sene Süper Lig
'e çıkacağına inandıklarını da sözlerine ekledi.