Sancak: bu sene süper lig’e çıkacağız

TFF 1. Lig'deyarı final rövanşında Pazar günü sahasında'u konuk edecek olanhazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı'da golsüz berabere kaldıkları için üzgün olduklarını dile getirdi. Sancak,diye konuştu. Sancak, takımlarının bu sene'e çıkacağına inandıklarını da sözlerine ekledi.