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Savaşa gider gibi adliyeye gittiler

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
Savaşa gider gibi adliyeye gittiler
KAHRAMANMARAŞ'TA arazi anlaşmazlığı yüzünden meydana gelen 7 kişinin taşlı-sopalı yaralandığı kavganın duruşmasına katılmak isteyen kişilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada adeta cephane ele geçirildi. Asayiş şubesi ekipleri Kent'te 5 ay önce arazi anlaşmazlığı yüzünden 7 kişinin taşlı-sopalı kavga ile yaralandığı arazi anlaşmazlığı olayının duruşmasının yapılacağı adliye önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bir kişinin tutuklu olduğu dava duruşmasında tarafların yeniden karışılacağı ihtimali ile polis Adliye içinde ve çevresinde yoğun önlemi alarak tarafların araçlarında ve üzerlerinde detaylı arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek, 7 adet fişek,5 adet çeşitli uzunluklarda bıçak,2'si demir 8 adet sopa ile 1 adet tahra ele geçirdi. Araçlarda ele geçirilen malzemelerle ilgili şüpheliler 6136 Sayılı Silahlı Kanuna Muhalefet ve yaralamaya teşebbüs suçlarından Ö.Ç. (18), D.Ç.(53) ve R.K.(37) gözaltına alındı.
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Savaşa gider gibi adliyeye gittiler
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