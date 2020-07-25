Savaşa gider gibi adliyeye gittiler

KAHRAMANMARAŞ'TA
arazi anlaşmazlığı yüzünden
meydana gelen 7 kişinin
taşlı-sopalı yaralandığı
kavganın duruşmasına katılmak
isteyen kişilerin üzerinde
ve araçlarında yapılan
aramada adeta cephane
ele geçirildi. Asayiş şubesi
ekipleri Kent'te 5 ay önce
arazi anlaşmazlığı yüzünden
7 kişinin taşlı-sopalı kavga
ile yaralandığı arazi anlaşmazlığı
olayının duruşmasının
yapılacağı adliye önünde
yoğun güvenlik önlemleri
aldı. Bir kişinin tutuklu olduğu dava duruşmasında
tarafların yeniden karışılacağı ihtimali ile polis
Adliye içinde ve çevresinde yoğun önlemi alarak
tarafların
araçlarında
ve
üzerlerinde
detaylı
arama yaptı.
Yapılan aramada
1 adet pompalı
tüfek, 7 adet
fişek,5 adet çeşitli
uzunluklarda bıçak,2'si
demir 8 adet sopa ile 1 adet
tahra ele geçirdi. Araçlarda ele
geçirilen malzemelerle ilgili şüpheliler 6136
Sayılı Silahlı Kanuna Muhalefet ve yaralamaya
teşebbüs suçlarından Ö.Ç. (18), D.Ç.(53) ve R.K.(37)
gözaltına alındı.