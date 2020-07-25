Savaşa gider gibi adliyeye gittiler

arazi anlaşmazlığı yüzündenmeydana gelen 7 kişinintaşlı-sopalı yaralandığıkavganın duruşmasına katılmakisteyen kişilerin üzerindeve araçlarında yapılanaramada adeta cephaneele geçirildi. Asayiş şubesiekipleri Kent'te 5 ay öncearazi anlaşmazlığı yüzünden7 kişinin taşlı-sopalı kavgaile yaralandığı arazi anlaşmazlığıolayının duruşmasınınyapılacağı adliye önündeyoğun güvenlik önlemlerialdı. Bir kişinin tutuklu olduğu dava duruşmasındatarafların yeniden karışılacağı ihtimali ile polisAdliye içinde ve çevresinde yoğun önlemi alaraktaraflarınaraçlarındaveüzerlerindedetaylıarama yaptı.Yapılan aramada1 adet pompalıtüfek, 7 adetfişek,5 adet çeşitliuzunluklarda bıçak,2'sidemir 8 adet sopa ile 1 adettahra ele geçirdi. Araçlarda elegeçirilen malzemelerle ilgili şüpheliler 6136Sayılı Silahlı Kanuna Muhalefet ve yaralamayateşebbüs suçlarından Ö.Ç. (18), D.Ç.(53) ve R.K.(37)gözaltına alındı.