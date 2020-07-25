Stat yeni sezona hazır

dana'da yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik yeni stadyumda koltuk montajı ve saha drenaj çalışmalarının ardından hibrit çim serimine başlanıldı.Adana'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişi kapasiteli yeni stadyumda artık sona gelindi.6 kat yüksekliğinde, 33 bin kişi kapasiteli olarak tasarlanan stadyumda sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünü yer alıyor. Yaklaşık 6 yıldır inşaatı süren stadyum için yapılan son ihalenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Adanalı sporseverlerin heyecanla beklediği yeni stadın 2020 yılı içerisinde hizmete gireceğini açıkladı.Stadyumun yeni sezonda karşılaşmalara hazır hale getirilmesinin planlandığı öğrenildi.