Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Süs havuzlarında tehlikeli serinlik

Süs havuzlarında tehlikeli serinlik

Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
Süs havuzlarında tehlikeli serinlik
GAZİANTEP'İN İslahiye ilçesinde, sıcaktan bunalan çocuklar yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden parklardaki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı. İslahiye'de, hava sıcaklığı 40 derecelere yaklaşırken, özellikle güneş altında durmak imkansızlaşıyor. Sıcaktan bunalan yetişkinler ağaç gölgelerinde zaman geçirirken, çocuklar ise parklardaki süs havuzlarına girerek serinliyor. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, görevlilerin tüm uyarılara rağmen süs havuzlarında serinlemeye devam ediyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Süs havuzlarında tehlikeli serinlik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA