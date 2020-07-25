Türkiye’nin en temiz plajı seçildi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de yer alan, Türkiye'nin ismini dünyaya duyuran eşsiz Kızkalesi Plajı, tatil organizasyonu yapan internet sitelerince, en temiz plajlar arasında gösterildi. Kurban Bayramı öncesi yapılan bu değerlendirme hem bölgedeki işletmeler, hem de Kızkalesi'ne tatil için gelenler tarafından memnuniyetle karşılandı. Kızkalesi'ne tatil için gelen vatandaşlardan Eylem Erdağ, "Tatilimizi Kızkalesi'nde geçirmemizin sebebi, internetten araştırmıştık. Çok temiz, güzel bir sahili olduğunu gördük. Biz de hiç tereddütsüz geldik. Gerçekten altın gibi bir kumu var, denizin altını direkt görebiliyorsunuz. Şeffaf, temiz, güvenilir bir yer. Çok sakin, rahat bir tatil geçiriyoruz" dedi. Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, "Keşke görmeyen herkes gelse de buradaki deniz ve kumu görebilse. 50 metre, 100 metre gidiyorsun deniz diz boyu. Kumumuz bir harika, al eline bırak elin tertemiz. İnce kum ve Türkiye'nin hiçbir yerinde yok" dedi. Pandemiyle ilgili bütün tedbirlerin alındığını da aktaran Çalışkan, herkesi Kızkalesi'ne beklediklerini söyledi