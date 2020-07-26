Ağlama politikasından başka bir şey yapmadı

31 Mart seçimlerinin ardından tam 16 ay geçmesine rağmen CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ne geçmiş dönemden kalan projeleri tamamladı ne de kent için yeni proje üretti. Koltuğa oturur oturmaz Karalar'ın ilk işi işçi çıkarmak oldu. Bugüne kadar 2 bin 500'den fazla işçinin ekmeğiyle oynayan Karalar, yazın kentin en büyük sorunu olan sinekle mücadeleyle ilgili olumlu bir adım atmazken, yarım kalan projeleri kaderine terk ederken, bazı projeleri ise kendi döneminde yapılmış gibi göstermeye çalıştı. Karalar'ın bu tutumu Adanalılar tarafından da büyük tepki topladı.

KÖPRÜLER DURDU

Geçmiş dönemde başlanan ve Adana'nın trafik sorununu büyük ölçüde rahatlatacak olan Devlet Bahçeli, Girne ve Yavuzlar Köprüsü ile Türkmenbaşı otoban bağlantı yolu inşaatlarını bir çivi dahi çakılmadı. Adını dahi değiştirmeyi düşündüğünü söylediği Devlet Bahçeli Köprüsü'nün maliyetinin çok yüksek olduğunu, belediye olarak yapamayacaklarını açıklayan Karalar, "Eğer bu köprüyü Ulaştırma



Bakanlığı yaparsa çok seviniriz" diye açıklamalarda bulunmuş ve tepkilere neden olmuştu.

ŞEFFAFLIĞI SÖZDE KALDI

"Bundan sonra her şey şeffaf olacak" diyerek belediyedeki ihaleleri canlı yayınlayan Karalar, bir süre sonra bu ihaleleri de yayınlatmamaya başladı. Karalar'dan dev projeler bekleyen Adanalılar 2019 yılı faaliyet raporunda dev projeler yerine parklara tuvalet, muhtelif park alanlarına çay ocakları ve havuzlara gölgelik projesi ile Adanalılar adeta şok oldular. Belediye meclisinde kendisini eleştiren Cumhur İttifakı üyelerine tahammülsüz kalırken, birçok meclise de katılmadı. En son Temmuz ayı meclisin son oturumunda kendisini eleştiren AK Partili Murat Duman'a "Otur oturduğun yerde, Yeter artık" diyerek bağırarak mecliste gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

MAKAM KOLTUĞU GİTTİ

Yol yapım ve kilit parke şirketine olan borcu ödemediği için Karalar'ın makam koltuğu haczedildi. Makam koltuğu ile eşyaları haczedilen Karalar yere bağdaş kurup poz verip, CHP medyasına "Muhalif başkan olduğum için koltuğum bile

haczedildi" şeklinde beyanat vererek "Şov" yaptı. Bu şovun altında, yaklaşık 90 milyonluk vurgun çıktı. İddiaya göre, belediye ile avukatlar arasında yaşanan danışıklık dövüşten dolayı borç kasten ödenmiyor, 'inkar tazminatıyla' devletten yüzde 20 daha fazla para alınıyordu.

MERKEZLERİ KAPATTI

Geçmiş dönem başkanı Hüseyin Sözlü tarafından maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin lise ve üniversiteyi ücretsiz hazırlandığı 17 gençlik merkezini Karalar "25 sahte diplomalı öğretmenler var" diyerek merkezleri kapatarak öğrenci ve aileleri perişan etti.