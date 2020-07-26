Bahçe sulamak isterken elektrik çarptı

Tarsus ilçesinde meydana gelen olayda elektrik akımına kapılan şahıs yaşamını yitirdi. Yeşiltepe mahallesinin Yeşilkuyu mevkiinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Murat Örekeci (42) adlı şahıs evlerinin yanındaki motopompu çalıştırıp bahçeyi sulamak istedi. Tulumbayı tutan Örekeci, elektrik akımına kapılırken, ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ambulansı ve ardından jandarma ekipleri geldi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Murat Örekeci'nin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 3 çocuk babası Murat Örekeci, Yeşilkuyu mezarlığında toprağa verildi.