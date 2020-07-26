Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsuru basın

Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 112. yıl dönümünde tüm basın mensuplarının "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını" kutladı. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, mesajında şu görüşlere yer verdi: "24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması dolayısıyla, her yıl 24 Temmuz günü "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlanmaktadır. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan ve haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan unsurların başında gelmektedir. Değerli basın çalışanlarının ve tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler dilerim."