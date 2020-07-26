Dere köpürdü balıklar öldü

Kusun Deresi hangi firmaya ait olduğu henüz belirlenemeyen kimyasal atık olduğu iddia edilen atıklar nedeniyle köpürdü ve balıkların ölümüne yol açtı. Alınan bilgiye göre, Kusun deresinin kimyasal atık dökülerek balıkların ölümüne yol açması ve köpürmesi nedeniyle, duyarlı vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Mersin İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, MESKİ ekipleri ile Tarsus Belediyesi Zabıta ve Çevre Koruma ve Kontrol ekipleri, Ferahim Şalvuz ve Heleke Mahallesi'nden geçmekte olan Kusun Deresi'nde kimyasal atık döküldüğünü bir tutanakla belirledi. Ekiplerin çevredeki fabrikalara gidip inceleme yaptıkları öğrenildi, ancak herhangi bir açıklama yapılmadı.