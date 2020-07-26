Doğan, Muğla’da Adana’yı temsil etti

ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Kovid- 19 salgını sonrası Muğla'da "Güzel Sanatlar ve Telif Hakları" konulu konferans ve sergi etkinliği gerçekleştirdi. Müze Müdürlüğü salonunda Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan tarafından açılan sergide 42 sanatçının eserleri yer alırken, sergi protokol tarafından gezildi. Etkinliğe katılan GESAM Adana Şube Başkanı Ressam Gülşen Doğan, sergi açılışı sonrası Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serap Ünal tarafından sanat ve hakları 'telif hakları' konulu konferans verildiğini belirterek, "GESAM telif hakları ile ilgili hırsızlıkları incelemektedir. Yasa 'Telif hakkı insanın ak sütü gibi helaldir çalınamaz. Çalınırsa yasal müeyyide uygulanır' demektedir" dedi.