Final vizesini almak için hazırız

TFF 1. Lig'de heyecan Play-Off mücadeleleriyle devam ediyor. Bugün 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de 0-0'ın rövanşında Bursaspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı. Bu zorlu randevuda, rövanş mücadelesinde atılacak her bir gol ekipleri Süper Lig'e bir adım daha yaklaştıracak.

MAÇI UĞURLU YÖNETECEK

Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, takımda morallerin yerinde olduğunu belirterek, "Bu saatten sonra oyuncularımız sahada konuşacak. Zor bir rövanş bizi bekliyor. Elimizden ne geliyorsa sahada yapıp bu takımı yıllardır özlemini çektiği Süper Lig'e çıkaracağız. Mavilacivertli renklere gönül veren taraftarlarımızla bu coşkuyu yaşamak istiyoruz" dedi. "Biz finale çıkmak için hazırız" diye konuşan Dumlupınar, "Önemli bir eksiğimiz bulunmuyor. Bu maçı kazanıp Süper Lig yolunu açacağız" diye konuştu. Başkan Murat Sancak ve yönetim de takıma moral verdi. Bu arada bugünkü zorlu mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen hakem üçlüsü yönetecek.