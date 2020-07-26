İskenderun’da larva ile mücadele devam ediyor

Belediyesi, sivrisinek ve karasineklerin üreme alanlarında ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. İskenderun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Düğünyurdu mahallesinde ve bir çok noktada larvaların üreme noktalarında ilaçlama çalışmalarına devam etti. Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmeleri için programlı bir şekilde ilaçlama çalışmalarına devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "İlçemizde sivrisinek ve karasineklerin ve larvaların üreme noktaları olan mazgallar, su birikintileri, logarlar, çöp alanları, çöp konteynerleri, v.s diğer alanları etkin bir şekilde ilaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek için ilaçlama çalışmalarımız tüm mahallelerimizde ara vermeden devam edecek" ifadelerine yer verdi.