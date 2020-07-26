Kahramanmaraş polisi arananları yakaladı

Emniyet Müdürü salim Cebeloğlu'nun "Bu Kahraman Kent'in var olan huzur ve güven ortamını bozmaya kalkışanlar dün olduğu gibi bugün de yarında karşılarında devletin polisini bulacaklar'' dedi. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşan kurban bayramı öncesi halkın huzur ve güven ortamı içerisinde bir bayram geçirmeleri için Kent genelinde huzur operasyonlarını sürdürüyor. Polis ekiplerinin huzur operasyonları kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik sokak uygulamalarına ve şüpheli şahıs takiplerine ağırlık verdi. Olayların önüne geçmek için suçun oluşabileceği alanlarda mahalle bazlı anlık uygulamalar yapan polis ekipleri, kimlik kontrolleri esnasında aranan birçok şahsı yakalarken, firari olarak aranan kişilerin saklanabileceği alternatif adreslere yönelik baskın gerçekleştirdi. Polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan arandığı tespit edilen 61 şahıs yakalandı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 40'ı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.