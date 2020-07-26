Kamyon iki köprü arasına uçtu: 1 yaralı

Erdemli ilçesinde üzerinde dondurulmuş gıda maddesi taşıyan kamyon köprüden uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı. 112 Acil ekipleri tarafından Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre kaza D-400 Karayolu Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Kargıcak Köprüsünde meydana geldi. Fatih Gök yönetimindeki 34 CPD 846 plakalı kamyon Kargıcak Köprüsüne geldiği anda direksiyon hakimiyetini kaybederek iki köprü arasındaki ara boşluğuna düştü. Kazayı gören vatandaşlar polise, itfaiyeye ve ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu araç içerisinden çıkartılan sürücü Gök'e ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Erdemli Devlet Hastanesine götürüldü. Araç sürücüsünün çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilirken hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.