Kara çadırda yaz okulu etkinlikleri düzenlendi

Çamlıyayla Kaymakamlığı ve Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen, 'Kara çadırda yaz okulu' adlı projenin ilk etabı etkinlikleri yapıldı. Proje kapsamında yaz aylarını 3 bin 300 rakımlı Toros dağlarının zirvesinde aileleri ile birlikte çobanlık yaparak geçiren çocuklara, 'yaz unutmasını' önlemek amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor. Çamlıyayla Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sorumluluğunda, Çamlıyayla Belediye Başkanlığı, Çamlıyayla Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği , Çamlıyayla Atatürk İlkokulu ortaklığında, İlçe Tarım ve Orman, İlçe Sağlık ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüklerinin destekleri ile yürütülen, 'Kara çadırda yaz okulu' projesinin ilk etabı gerçekleştirildi