Minikler Kıbrıs Araba Müzesi’ni ziyaret etti

Çizgi Eğitim ve Etüt Merkezi'nden 24 öğrenci, 2 öğretmen ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Müzeler bölgesinde bulunan Kıbrıs Araba Müzesi'ni ziyaret etti. Kıbrıs Araba Müzesi Rehberleri tarafından karşılanan Doğru Çizgi Eğitim ve Etüt Merkezi minik öğrencileri ile Etüt Müdürü İlkay Kanıöz Akpınar ve Okul Öncesi Öğretmenlerinden Meryem Kaylak'a müze ile müzede sergilenen eserler hakkında bilgiler aktarıldı. Doğru Çizgi Eğitim ve Etüt Merkezi Müdürü İlkay Kanıöz Akpınar ziyaret sonrası yaptığı konuşmada; "Öncelikle Yakın Doğu Üniversitesi'nin böylesine eşssiz bir araba Müzesi'nin kapılarını bizlere açtığı için teşekkür ederiz. Modern ve Klasik arabaların bulunduğu müze de çocuklarımız güzel saatler geçirdiler, meraklı gözlerle gözlem yapma imkânı buldular. Tarihimizin simgesini yansıtan arabalar ile çocuklarımıza tarihimizi anlattık" ifadelerini kullandı.