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Semt pazarlarında maske takmıyorlar

Giriş Tarihi: 26.7.2020 ABONE OL
Semt pazarlarında maske takmıyorlar
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın son 3 günde vaka sayıları hızla artan 7 il arasında saydığı Adana'da, çok sayıda vatandaşın maske takmadığı, özellikle semt pazarlarında sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. Adana'da koronavirüs salgınında, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte kentin işlek noktalarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Çok sayıda vatandaş tedbirlere uymadı. Bunun üzerine Adana Valiliği, camilerden anonslar yaptırarak, vatandaşları, tedbirlere uymaları yönünde uyardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında son 3 günde vaka sayısı artan 7 il arasında, Adana'nın da olduğunu bildirdi.
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Semt pazarlarında maske takmıyorlar
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