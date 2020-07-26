Süper Lig’de de katkı VERMEK ISTIYORUM

HATAYSPOR'UN TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldiği 2019-2020 sezonunda forma giydiği 32 maça da ilk 11'de başlayan Yusuf Abdioğlu
, 2 kez fileleri havalandırdı. Gösterdiği performansla Hatayspor'un şampiyonluğunda pay sahibi olan ve kulübüyle sözleşmesi devam eden deneyimli futbolcu, takımına Süper Lig
'de de katkı vermek istiyor. Her zaman yanlarında olan Hatay halkının bu sevinci hak ettiğini belirten Yusuf, "Geçen sene özellikle kupa maçlarından sonra taraftarımızın sayısı ve bize olan inançları gün geçtikçe arttı. Onları geçen sene play-off finalinde üzdük ama yılmadık. Hep beraber inandık. Sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen biz olduk. Bunu herkese armağan ediyorum"
diye konuştu.