Süper Lig’de de katkı VERMEK ISTIYORUM

HATAYSPOR'UN TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldiği 2019-2020 sezonunda forma giydiği 32 maça da ilk 11'de başlayan, 2 kez fileleri havalandırdı. Gösterdiği performansla Hatayspor'un şampiyonluğunda pay sahibi olan ve kulübüyle sözleşmesi devam eden deneyimli futbolcu, takımına'de de katkı vermek istiyor. Her zaman yanlarında olan Hatay halkının bu sevinci hak ettiğini belirten Yusuf,diye konuştu.