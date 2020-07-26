Vali Coşkun LGS Türkiye birincilerini misafir etti

Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye 1.si olan ve Kahramanmaraş'ı gururlandıran İsmail Yalçınöz, Zehra Çelebi ve Berat Mustafa Doğan, aileleri ile birlikte Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'a Makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Vali Coşkun, Elbistan Şeker Ortakulu öğrencisi İsmail Yalçınöz, Elbistan Özel Yıldız Koleji öğrencisi Zehra Çelebi ve Onikişubat Türk Telekom Ortaokulu öğrencisi Berat Mustafa Doğan'ı makamında misafir etti.