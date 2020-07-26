Yakın Doğulu mühendislerden sosyal mesafe takip yazılımı

Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile Uygulamalı Yapay Zeka Araştırma Merkezi mühendisleri, kamera görüntülerini analiz ederek bireyler arası sosyal mesafeyi hesaplayan ve maske takıp takmadıklarını kontrol eden yazılım geliştirdiler. Koronavirüse karşı alınan önlemler sonrası normalleşme sürecinde açılan spor salonları, kreşler, kütüphaneler gibi insanların yoğun ve birbirlerine yakın oldukları yerlerde, geliştirilen yazılımla sosyal mesafe ölçümü ile maske takılıp takılmadığının kontrolünü yapabilecek. Geliştirilen bu sistem sayesinde mekanın girişine konulan kamera ile alınan görüntüler analiz edilerek kişinin vücut ısısının ve maske takip takmadığı kontrol ediliyor. Mekanın iç kısımlarına yerleştirilen kameralardan alınan görüntüler analiz edilerek bireyler arası mesafeler ölçülüyor.