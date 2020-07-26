Yakınında bir şey olmayan kurallara uymuyor

Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, korona virüs salgınına karşı toplumunyeterince duyarlı davranmadığını eleştirerek, "Kim çevresinde COVİD- 19'a yakalanan birini görürse o andan itibaren kendisini hızla ve etkin korumaya alıyor. Yanında yakınında bir şey olmayan hiçbir önlem almadan yaşamaya devam ediyor. Oysa bu işin şakası yok" dedi. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) temmuz ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantıda pandemi sürecinde gelinen süreç değerlendirilerek kent ve ülke ekonomisi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.