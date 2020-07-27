750 kınalı keklik doğaya salındı

GaziantepErikçe Keklik Üretim Merkezinde yetiştirilen kınalı keklikler, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde doğaya bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince getirilen 750 keklik, Akçadağ mevkisinde avlanmaya yasak alanda doğaya salındı. Kentte, av ve yaban hayatı sahalarının tarım alanlarına dönüştürülmesi, tarımda ilaç ve gübrelemenin aşırı ve bilinçsiz kullanımı, kaçak ve usulsüz avcılık gibi nedenlerden dolayı kınalı keklik popülasyonunun azaldığı belirtildi. Kekliklerin, buğdaylara zarar veren böcekler ve kenelerle beslendikleri için tarım alanlarına faydalı olduğu bildirildi.