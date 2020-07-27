Başkan Tosyalı engelli hafızları ziyaret etti

Hatay'da
belediye hizmetlerinin
yanı sıra
farklı sosyal çalışmalarla
da ilçe
halkının yanında
olan İskenderun
Belediye Başkanı
Fatih Tosyalı,
sık sık aile ziyaretlerini
sürdürüyor.
Belediye
Başkanı Fatih
Tosyalı, aile ziyaretleri
kapsamında
Sarıseki mahallesinde
ikamet eden görme
engelli kardeşler Zeynep
Esra Okur ve Fatma
Azime Okur'u evlerinde
ziyaret etti. Belediye
Başkanı Fatih Tosyalı,
"Çok kıymetli hafızlarımız
ve aile yakınlarıyla
sohbet ederek hal hatırlarını
sorduk. Dualarını
aldık. Rabbim hafızlarımıza
sağlık, sıhhat ve afiyet
içinde hayırlı ömürler
versin "dedi. Başkan
Tosyalı'nın ziyaretinden
duydukları memnuniyeti
dile getirerek engelli
bireylerin yaşadığı zorluklardan
kendi yaşam
öykülerine kadar pek çok
konuda bilgi paylaşımında
bulundu.