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Başkan Tosyalı engelli hafızları ziyaret etti

Giriş Tarihi: 27.7.2020 ABONE OL
Başkan Tosyalı engelli hafızları ziyaret etti
Hatay'da belediye hizmetlerinin yanı sıra farklı sosyal çalışmalarla da ilçe halkının yanında olan İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, sık sık aile ziyaretlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, aile ziyaretleri kapsamında Sarıseki mahallesinde ikamet eden görme engelli kardeşler Zeynep Esra Okur ve Fatma Azime Okur'u evlerinde ziyaret etti. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "Çok kıymetli hafızlarımız ve aile yakınlarıyla sohbet ederek hal hatırlarını sorduk. Dualarını aldık. Rabbim hafızlarımıza sağlık, sıhhat ve afiyet içinde hayırlı ömürler versin "dedi. Başkan Tosyalı'nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek engelli bireylerin yaşadığı zorluklardan kendi yaşam öykülerine kadar pek çok konuda bilgi paylaşımında bulundu.
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Başkan Tosyalı engelli hafızları ziyaret etti
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