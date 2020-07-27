Başkan Tosyalı engelli hafızları ziyaret etti

Hatay'dabelediye hizmetlerininyanı sırafarklı sosyal çalışmalarlada ilçehalkının yanındaolan İskenderunBelediye BaşkanıFatih Tosyalı,sık sık aile ziyaretlerinisürdürüyor.BelediyeBaşkanı FatihTosyalı, aile ziyaretlerikapsamındaSarıseki mahallesindeikamet eden görmeengelli kardeşler ZeynepEsra Okur ve FatmaAzime Okur'u evlerindeziyaret etti. BelediyeBaşkanı Fatih Tosyalı,"Çok kıymetli hafızlarımızve aile yakınlarıylasohbet ederek hal hatırlarınısorduk. Dualarınıaldık. Rabbim hafızlarımızasağlık, sıhhat ve afiyetiçinde hayırlı ömürlerversin "dedi. BaşkanTosyalı'nın ziyaretindenduydukları memnuniyetidile getirerek engellibireylerin yaşadığı zorluklardankendi yaşamöykülerine kadar pek çokkonuda bilgi paylaşımındabulundu.