Erdoğan Mühendislik Jeolojisi Ödülü’nün sahibi oldu

MersinÜniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Serdar Erdoğan, hazırladığı Yüksek Lisans Tezi ile '2019 Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödülü'nün sahibi oldu. 2019 yılı Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödülleri'ne bu yıl, Bitirme Projesi/Çalışması, Yüksek Lisans/ Yüksek Mühendislik Tezi, Doktora Tezi ve Uluslararası Makale kategorisi olmak üzere dört farklı kategoride başvuru yapıldı. Tüm kategoriler için her biri üç bağımsız üyeden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Yüksek Lisans/ Yüksek Mühendislik Tezi dalında, Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalından mezun olan öğrenciler Yük. Müh. Serdar Erdoğan, 2019 yılı ödülünü kazanan isim oldu. Erdoğan, "Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çoklu Karar Verme Tekniği kullanılarak Erdemli Kentsel Yerleşim Alanı'nın Sıvılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi" başlıklı çalışmasını, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği'nden Doç. Dr. Hidayet Tağa danışmanlığında hazırladı.