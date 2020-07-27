Gaziantep’in karnesi pekiyi

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in son haftasında konuk olduğu BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek sezonu 46 puanla kapattı. Ligdeki ilk sezonunu 8. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlılar, aldığı sonuçlarla taraftarını sevindirdi. Puan sıralamasında kendisine 8. sırada yer bulan Gaziantep FK, sezon başında belirlediği "Ligi ilk 10 takım arasında bitirme" hedefini de yakalamış oldu.Sezon boyunca attığı 49 gole karşı 50 kez kalesini gole kapatamayan kırmızı-siyahlılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından gösterdiği performansla da farkını ortaya koydu. Ligdeki son 7 maçını kaybetmeyerek salgın sonrasında yenilgi yüzü görmeyen ligin tek takımı haline gelentemsilcisi,deplasmanından elde ettiği galibiyetle yenilmezlik serisini de 8 maça çıkarmış oldu.Gaziantep FK'nın başarısında en önemli pay sahibi ise oynattığı 3-5-2'lik sistemle Rumen teknik direktör Marius Sumudica oldu.Sistemini 34 hafta hiç değiştirmeyen ve hızlı kontra ataklarla etkili olmayı hedefleyen Rumen teknik adam, rakiplerinin dengesini bozarak 9 maçta rakip takımların kırmızı kart görmesine neden oldu