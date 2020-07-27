Haber Hattı

YakınDoğu Üniversitesi Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bronkoskopik işlemler ve sigara bırakma yöntemleri ile KOAH, astım, solunum yolu enfeksiyonları, akciğer damar hastalıkları, plevral hastalıklar ve uykuda solunum bozuklukları tanı ve tedavilerinde uzman Dr. Ayşe Baha, kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon, yüksek kan yağları, kalpte ritim bozuklukları, kalp kapak hastalıkları ve kalbin doğumsal hastalıklarının tanı ve tedavesinde uzman Dr. Reşat Mehmet Baha ile kadın hastalıkları ve doğum üreme endokrinolojisi ve infertilite, ürojinekoloji, menopoz, jinekolojik onkoloji tanı ce tedavisinde uzman Doç. Dr. İsmet Gün Yakın Doğu Üniversitesi Hastaesi'nde hasta kabulüne başladı.YakınDoğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Tuğçe Denizgil, diyete girmek veya kilo vermek denilince genellikle ilk akla gelenin belli yiyecekleri tüketmek yada yememek olarak anlaşıldığını söyleyerek, aslında kişinin ayni zamanda kilo vermek için motive olması gerektiğini de belirtti. Diyetin bahsedilebilecek iki farklı ayırımının olduğunu ifade eden Uzm. Psikolog Denizgil, bu iki farklı ayrımdan birinin sağlıklı beslenmeyi benimsemek ve öğrenmek, bir diğerinin ise stresin kilo alımına sebebiyet verdiğini farketmek olduğunu belirtti. Uzun zaman aldığı gerekçesiyle insanların, yemek yemeye ayırdıkları zamanı iş durumlarına göre kısa bir süreye sıkıştırıp, hızlıca tüketilebilecek atıştırmalıkları tercih ettiğini söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, yemek yeme alışkanlığının değiştirilmesi ile yaşamlarındaki diğer parçaların da değiştiğini, yemek yemenin sadece doymak anlamına gelmediğini ifade etti. Bir diğer kilo alma sebebinin stres olduğunu söyleyen Denizgil, kişilerin yaşantısının bir parçası olan stresin her an karşılaşılan bir durum olduğunu belirtti.