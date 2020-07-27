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araç uçuruma yuvarlandı

Giriş Tarihi: 27.7.2020 ABONE OL
Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı
Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç yüz metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Şahinkayasi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, A.Ş. (48) yönetimindeki 46 FV
832 plakalı araç ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek 100 metre mesafeden uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü A.Ş., kaldırıldığı KSÜ Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybederken, aynı aileden S.Ş. (43), M.Ş. (19), C.Ş. (23), G.Ş. (13 ile A.Ş. (12) yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı
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