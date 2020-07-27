Hatay acele etmeyecek

Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un basın sözcüsü Rahmi Vardı,dedi. Vardı, karşılıklı anlaşarakile yollarını ayırdıktan sonra bazı basın yayın organlarında ismi geçen teknik direktörlerle görüşmelerinin olmadığını söyledi. Süper Lig'de maçların devam etmesinden dolayı herhangi bir teknik direktör isminin ortaya atılmasını etik bulmadıklarını aktaran Vardı,diye konuştu.