Kurban satıcılarının zorlu mesaisi

YaklaşanKurban Bayramı öncesinde Adana'da celepler, küçükbaş hayvanları çalınmasın diye nöbet tutup koyun koyuna yatıyorlar. Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde kurulan kurban pazarı, Türkiye'nin birçok yerinden satıcıyı bu bölgeye getirtti. Erzurum, Kars, Yozgat, Diyarbakır ve Van gibi illerde bir yıl boyunca kurbanlık yetiştiren hayvancılar, Kurban Bayramı'na bir hafta kala tamamen pazarı doldurup yerlerini aldı. Yozgat'tan 400 koyun getiren Hasan Tetik, "Hayvanların tanesi bin 500 liradan aşağı değil. Mecburen burada yatıp kalkıyoruz. Çalınmaması için buradayız. Bunun da hepsi bizim değil tabi ki. Borç çoğu onlar da ödenecek. Biz başında duruyoruz. Kurban Bayramı'nın sonuna kadar yani hepsini satana kadar buradayız. Yaklaşık 10 gündür buradayız. Toplamda 15-16 gün burada kalmış olacağız" diye konuştu. Şanlıurfa'dan 150 koyun getiren Mehmet Tekin isimli celep ise koyunları satıp borçlarını ödemek istediklerini belirterek, "Bayrama kadar burada yatacağız. Burada nöbetimizi bekliyoruz. Amacımız bir koyunumuz bile çalınmasın. Emek bunların hepsi. Bir malımız bile çalınsa canımız yanar. Koyun başına kazancımız belki 100 veya 150 liradır. O da gitmesin elimizden" dedi.